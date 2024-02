Viva Rai 2, Fiorello gela la Rai: "Ma siete pazzi? Non ci sarà"

21 febbraio 2024 a

a

a

Fiorello fa marcia indietro. In onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 07.15 con Viva Rai2, il conduttore potrebbe non riproporre una terza edizione del suo show mattutino. Lo ammette lui stesso durante la Rassegna Stampa. Qui ha spiegato che, nonostante gli ascolti record, non mancano dubbi su un ritorno il prossimo anno.

Parlando del possibile cambio di dirigenza Rai, lo showman si è lasciato andare a una confessione sibillina: "Chissà cosa succederà perché tutto accadrà a giugno, ma noi non ci saremo perché il programma finirà molto prima". E poi rivolgendosi a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha aggiunto: "Ci sarà una terza edizione, chiedetemelo? No, non sto scherzando ma chi la fa una terza edizione ma siete pazzi?". "Magari cambiamo orario", ha proposto Biggio mentre Casciari ha avanzato l'ipotesi di cambiare zona. "No, non ci sarà una terza edizione" ha a quel punto chiosato Fiorello.

Angela dei Ricchi e Poveri sale sulla moto di uno sconosciuto: Fiorello senza parole | Video

Finito il tempo delle confessioni, lo showman si è soffermato sullo smog in Lombardia. E, più in particolare, sulla presa di posizione del sindaco di Milano Beppe Sala. "Il primo cittadino non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto 'secondo me... coff... non esiste... coff.. lo smog'. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo 'non è smog, è solo la Smog Week'".