Striscia la Notizia, Friscia: "Come vi roviniamo la serata", affondo contro Signorini

20 febbraio 2024 a

È noto, universalmente noto: Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5, non guarda in faccia nessuno. Nel caso, nemmeno i colleghi di Mediaset. Già, la creatura di Antonio Ricci - un tempo "la voce dell'irriverenza" - non si fa troppi problemi a menar fendenti contro chi ritiene giusto farlo.

In passato, infatti, a Striscia hanno punzecchiato moltissimi volti di punta del Biscione, permettendosi ogni tanto anche qualche ironia sul Cavaliere, Silvio Berlusconi. Per non parlare dei servizi taglienti sulla poltica: destra, sinistra e centro, sono tutti bersagli.

Bene, dopo questa premessa eccoci all'ultimo curioso caso, segnalato da Dagospia. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 19 febbraio. In onda, ovviamente, c'è Striscia. Dopo tocca al primo appuntamento settimanale del Grande Fratello, il format condotto da Alfonso Signorini che ora occupa due prime serate: oltre a quella del lunedì, quella del giovedì.

Ed ecco che Sergio Friscia, oggi dietro al bancone insieme a Roberto Lipari, nelle battute finali della puntata afferma: "Serata bellissima. Abbiamo deciso di rovinarvela con il Grande Fratello". Una battuta, certo. Ma la battuta è tagliente. E Dago aggiunge: "Alfonso Signorini avrà riso? Pare di no". Ovviamente, si tratta soltanto di indiscrezioni.