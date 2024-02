Amici, Maria De Filippi ospita Angelina? Cosa non è passato inosservato ai fan

19 febbraio 2024 a

a

a

Dopo la vittoria a Sanremo, Angelina Mango ha fatto tappa ad Amici, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 nonché sua ex "casa". L'anno scorso, infatti, la cantante era un'allieva di quella scuola. Dopo averla accolta in studio, la padrona di casa ad Angelina ha detto: "Te li ho fatti in privato ma anche pubblicamente ti faccio i complimenti. Tanto orgoglio da parte nostra”. Tra gli ospiti anche Ornella Vanoni, che alla vincitrice del Festival ha chiesto come faccia a essere così brava a muoversi sul palco. "Credo di imparare strada facendo“, ha risposto lei. E a quel punto la De Filippi ha aggiunto: “Ha bruciato tutte le tappe da quando è comparsa. Brava davvero”. Poi l'artista si è esibita sulle note de "La noia", il brano vincitore della kermesse ligure.

Nonostante la super accoglienza da parte della conduttrice, alcuni fan di Angelina sarebbero rimasti delusi dall'ospitata: si sarebbero aspettati una maggiore enfasi da parte della padrona di casa dopo il trionfo di Angelina all'Ariston. Qualcuno, in particolare, si aspettava che la conduttrice menzionasse la sua partecipazione all’Eurovision. Dall'altra parte però c’è anche chi ha difeso la De Filippi, che tra l'altro ha subito sottolineato di aver avuto un confronto privato con la cantante.

"Presente, ma io non sono suo padre": il retroscena su Angelina Mango

Il talent di Canale 5, ieri, ha ospitato non solo la Mango ma tutti gli ex allievi che hanno partecipato al Festival di Sanremo, cioè Irama, The Kolors e Annalisa. E mentre loro si esibivano, si è svolta una competizione tra gli attuali ballerini della scuola, che hanno danzato accanto agli ospiti.