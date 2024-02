Annalisa, agguato di Striscia la Notizia: "Come spieghi questa smorfia?"

13 febbraio 2024 a

La faccia di una Annalisa tristissima e con gli occhi lucidi sul palco dell'Ariston, mentre davanti a lei Angelina Mango incredula ed euforica riceve la statuetta di vincitrice del Festival di Sanremo, è diventate fin dalle ore piccolissime di domenica, a finale conclusa. Non solo, sui social quel fermo immagine si è trasformato direttamente in un "meme", usato nei modi più fantasiosi ma sempre per trasmettere un senso di delusione sconfinata, amarezza esistenziale.

Antonio Ricci evidentemente se n'è accorto e nella querelle tra Angelina e il secondo classificato Geolier decide di scatenare il suo Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la notizia, proprio alle calcagna della popstar di Savona, arrivata terza "in casa sua" (o quasi) con il brano Sinceramente, che in ogni caso si candida a diventare un altro tormentone nei prossimi mesi. Qualcuno, nelle ore successive al verdetto, addirittura sosteneva che la sala stampa avesse scelto di "sacrificare" Annalisa e far convergere i voti sulla Mango per sbarrare la strada al rapper partenopeo, in grandissimo vantaggio nel televoto.

Raggiunta dall'inviato del tg satirico di Canale 5 per ricevere il classico Tapiro d'oro, però, la cantante che negli ultimi 2 anni ha sbancato radio e classifiche con successi a ripetizione come Bellissima, Mon amour e Disco Paradise fa buon viso a cattivo gioco. "Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…", spiega nel servizio che andrà in onda martedì sera su Canale 5..

Al di là delle battute, sulla sua faccia "virale" spiega a Staffelli: "Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto". Spazio anche per un giudizio politico, sul rigassificatore a Savona di cui si parla da tempo: "Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero".