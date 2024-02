L'aria che tira, "è la sosia della Schlein? Agghiacciante": Parenzo di sasso

28 febbraio 2024 a

a

a

Situazione surreale a L'aria che tira, su La7. David Parenzo si collega con la sua inviata Ludovica Ciriello appostata davanti al Senato, "in attesa di Giuseppe Conte". Al posto del leader del Movimento 5 Stelle, particolarmente ringalluzzito dal successo della grillina Alessandra Todde, sostenuta anche dal Pd, alle regionali in Sardegna di domenica scorsa e dunque ancora più loquace del solito. All'improvviso, però, accade qualcosa di imprevisto che sconvolge Parenzo.

Alle spalle della Ciriello, appare una donna agghindata in maniera piuttosto bizzarra: "Ch è quella signora? Guardala lì, è passata una con corona e mantello...", domanda Parenzo sinceramente perplesso.

"Ma come vi permettete?". Scontro tra la Tecce e la eco-attivista, gelo da Parenzo | Video

"Già lo so - risponde la sempre preparatissima inviata - è una caricatura di Elly Schlein, vorrebbe essere la caricatura di Elly Schlein". "Una roba agghiacciante", commenta Parenzo tagliando corto. "Qui sta arrivando invece the real Giuseppe Conte, non una caricatura", aggiunge la Ciriello.



"Ma chi è quella signora?". Parenzo sconvolto: guarda il video di L'aria che tira



Negli occhi dei telespettatori resta però quella signora agghindata da Regina. Agli appassionati di musica, sarà venuto in mente Dave Gahan dei Depeche Mode nel videoclip della mitica Enjoy the silence, roba di ormai 34 anni fa. In ogni caso, svelato il giallo: la "sosia della Schlein" altri non è che Giuseppe Longinotti, uno degli imitatori di Striscia la Notizia che dopo il voto sardo evidentemente ha preso di mira la segretaria dem.