DiMartedì, Totaro contro Furfaro: "E' 50 anni che governate, state zitti"

Nervi tesissimi a DiMartedì, su La7, tra Achille Totaro e Marco Furfaro. In studio si parla di regionali in Abruzzo (domenica si vota) ma si allarga il campo ai disservizi, a cominciare dalla sanità pubblica. E l'ex onorevole di Fratelli d'Italia attacca frontalmente l'esponente del Pd.

"In Toscana è 50 anni che governate - si scalda Totaro -, per avere una visita specialistica i toscani devono aspettare 10 mesi, 12 mesi. E se c'hanno i soldi se la vanno fare al privato. Proprio voi parlate? E' 50 anni che governate, state zitti, fate più bella figura".

"Ma come state zitti? - va in difficoltà Furfaro, agitando le mani giunte -. 50 anni, e sa qual è la differenza? Che la sanità toscana è la seconda migliore d'Italia e quella abruzzese è in fondo alla classifica". Un ritornello che contribuisce solo ad aizzare gli animi, con Totaro che ha gioco facile a contestargli il "vanto della sinistra": "Sì certo, una donna in Toscana per fare una mammografia deve aspettare 10 mesi altrimenti va dal privato".

