Barbara Palombelli, schiaffo a Calenda: "La notizia di ieri è una", gode Forza Italia

12 marzo 2024 a

a

a

Oltre alla nettissima vittoria del candidato del centrodestra e governatore uscente Marco Marsilio, ci sono due dati in particolare che sono emersi con grande chiarezza dalle elezioni in Abruzzo: il crollo totale del Movimento 5 stelle e l'exploit di Forza Italia che ha preso 77.841, pari al 13,44 per cento. Mentre alle ultime elezioni del 2019 il partito fondato da Silvio Berlusconi era all'8,63 per cento.

Una crescita quella degli azzurri guidati dal vicepremier Antonio Tajani di cui si parla anche da Nicola Porro, a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata andata in onda ieri sera 11 marzo. Tra gli ospiti c'è Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice, che di fatto incorona Forza Italia: "Le notizie di ieri sono che Forza Italia è cresciuta e ha preso il centro cercato da Calenda e che il Movimento 5 stelle è crollato", osserva. "L’elettore di centro in quell’area politica trova solo Forza Italia", conclude la Palombelli.

"Ecco perché Marsilio è stato rieletto in Abruzzo": epica lezione della Dalla Chiesa alla sinistra

Una lettura che è condivisa anche da una analisi delle elezioni regionali in Abruzzo dell'Istituto Cattaneo. "Nel campo del centrodestra gli equilibri sono abbastanza stabili. Forza Italia, lungi dallo scomparire, si giova della stabilità del quadro governativo e si riafferma come forza moderata all’interno della maggioranza, in un rapporto proficuo con la presidente del consiglio".