Belve, Ilenia Pastorelli alla Fagnani: "Facciamo vedere i piedi"

Dal Grande Fratello al grande cinema, Ilenia Pastorelli è oggi una delle attrici più apprezzate e amate del panorama italiano. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, non si tira indietro e risponde con onestà ammirevole anche alle domande più piccanti e maliziose.

Qualche anno fa era diventata famosa anche per una clamorosa scena di nudo integrale (di spalle). Quella clip, tagliata, finì addirittura su Pornhub, uno dei siti a luci rosse più cliccati al mondo. E la Pastorelli non la prese affatto bene: "Sì, perché li stai facendo un film, stai lavorando, non è tipo Onlyfans...". Sul set cinematografico, invece, vale tutto. "Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?", le chiede la Fagnani. Replica fulminante quanto simpatica: "Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio". Non tutte le colleghe, probabilmente, avrebbero avuto il coraggio di ammettere quello che pensa più o meno ogni professionista del grande schermo.

A proposito del suo passato da concorrente di reality, la Fagnani chiede all'attrice se abbia avuto qualche problema una volta approdata tra i grandi del cinema: "Lo hai sentito il venticello del rosicamento?". "Paradossalmente non dalle altre candidate", risponde l'intervistata. "Ma dal suo mondo?", "Più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film".

