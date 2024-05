Dazn, il primo bilancio sei anni dopo: il successo è clamoroso

Klaus Davi 01 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dazn)

Nata a Londra nel 2015, la piattaforma a pagamento in streaming di eventi sportivi Dazn trasmette in Italia dal 1° luglio 2018, anno in cui ha iniziato con il campionato di Serie B e tre partite per turno della Serie A, oltre ad altre competizioni. Da allora si è affermata sempre più, nonostante disguidi iniziali in particolare per problemi di connessione, arrivando ad avere i diritti su tutti i match del massimo campionato e a disporre di volti di prim’ordine come, tra i tanti, Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo.

A quasi 6 anni dall’arrivo nel nostro Paese, grazie ai dati di OmnicomMediaGroup, possiamo trarre un primo bilancio. In questa stagione 2023/2024 ha tenuto l’ottima media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, di pochissimo inferiore (circa 100mila unità) rispetto alla stagione scorsa, forse più emozionante per via della cavalcata del Napoli di Spalletti che ha attirato più platea del Sud.

Menzione d’onore, sempre secondo OmnicomMediaGroup, perle 5 partite più viste durante quest’ultimo campionato: al primo posto Inter-Juventus del 4 febbraio 2024 con 2.274.596 teste seguita da Juventus-Inter del 26 novembre 2023 (2.121.865), Napoli-Inter del 3 dicembre 2023 (2.016.504), Milan-Juventus del 22 ottobre 2023 (1.980.410) e Napoli-Juventus del 3 marzo 2024 (1.974.209).