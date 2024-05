Amadeus porta I soliti ignoti sul Nove? "Opzione di rinnovo con la Rai scaduta"

03 maggio 2024 a

Che fine farà I soliti ignoti, il programma condotto finora da Amadeus su Rai 1? Secondo quanto riportato dal Foglio, la Rai avrebbe fatto scadere l'opzione di rinnovo della trasmissione. E il rischio ora è che possa verificarsi di nuovo quanto accaduto con Fabio Fazio, cioè fuga sul Nove con programma al seguito.

Il Foglio scrive anche che la notizia è stata smentita dai piani alti della Rai. Tuttavia, qualcuno starebbe parlando ufficiosamente di una trattativa già in corso tra il Nove e Banijay, la casa di produzione del format del fortunato quiz show. E non è tutto, perché pare che alcuni autori del programma siano già al lavoro con Amadeus. L'opzione di rinnovo dei Soliti Ignoti sarebbe scaduta a ottobre 2023, ma non sarebbe stata rinnovata da viale Mazzini. Il motivo - sempre secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa - sarebbe da ricercare in una questione di mentalità "da duopolio". La convinzione, insomma, sarebbe stata che nessuno avrebbe mai potuto portare via alla Rai quella trasmissione.

Nei giorni scorsi, invece, si era diffusa un'altra indiscrezione: Stefano De Martino al posto di Amadeus nei posti lasciati vacanti dopo il passaggio al canale Nove. Secondo TvBlog, il conduttore campano, attualmente al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2, sarebbe in trattativa con la Rai.