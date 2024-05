Amici, "rissa con la Cuccarini: costretti a dividerle", la rivelazione della talpa in studio

04 maggio 2024 a

Nervi tesissimi nello studio di Amici di Maria De Filippi, stando a quanto filtra dalle registrazioni della settima puntata del serale dello show di Canale 5 che andrà inonda questa sera. La "talpa" tra il pubblico riferisce di un confronto infuocato subito dopo la sfida diretta ta Martina e Sarah sulle note di This is me.

Anna Pettinelli, che ha assegnato il pezzo, si commuove per l'esibizione di Martina, sua allieva giudicata "molto sottovalutata". A quel punto entra in scena l'altra giudice e coach Lorella Cuccarini, che polemizza con la collega speaker radiofonica. I toni si fanno talmente accesi da costringere Cristiano Malgioglio a intervenire tra le due primedonne per riportare un minimo di calma.

Nel dibattito arrivano poi le parole pesanti di Michele Bravi: "Osannare Martina per la sua voce non le fa bene", è la sentenza del giovane cantautore, rivelatosi proprio ad Amici e apprezzatissimo anche sul palco del Festival di Sanremo. Una bella stilettata alla Pettinelli, insomma, sottolineando come Martina abbia anche altre doti oltre all'ugola.

Gli attriti non finiscono però qui, perché dopo pochi minuti ecco un'altra rissa verbale tra la coppia Cuccarini-Emmanuel Lo da un lato e Rudy Zerby e Alessandra Celentano dall'altra, con come oggetto i due allievi Mida e Holden in sfida. Il verdetto? Vince Mida a tavolino, perché Holden, impegnato nella realizzazione del suo singolo di lancio fino alle sei del mattino, non è riuscito a preparare a dovere il brano.