L'Eredità, Liorni: "Cos'ho sentito mentre ragionavi": gelo alla ghigliottina

04 maggio 2024 a

a

a

È di nuovo Francesca la campionessa de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. La giovane è riuscita ad arrivare alla ghigliottina dopo aver battuto Valeria ai Cento secondi. Alla fase finale del gioco si era portata inizialmente un montepremi di 190mila euro, poi sceso a 23.750mila euro dopo vari dimezzamenti. I termini a sua disposizione questa sera, invece, erano Onda, Forte, Carico, Provare e Fregato.

"Mentre ragionavi mi è sembrato di aver sentito un 'Boh'", ha detto il conduttore, prima di svelare la soluzione. "Sì, ne ho detti diversi", ha confermato Francesca un po' in preda alla sconforto, probabilmente non troppo convinta della sua risposta. La campionessa, infatti, ha tentato il tutto per tutto con la parola Rimasto. Peccato però che non fosse quella la risposta corretta. La soluzione era invece Emozione.

Azzurra cade alla Ghigliottina: "Mavasc***gare", cala il gelo a L'Eredità

Come al solito, la puntata è stata commentata parecchio sui social. Non tutti gli utenti, però, si sono detti d'accordo sulla facilità della parola di questa sera. Se da una parte c'è chi l'ha considerata troppo difficile da indovinare, dall'altra c'è chi invece l'ha ritenuta fin troppo facile. "Parole troppo facili alla ghigliottina ultimamente #leredita", ha scritto per esempio qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece: "Sempre parole astruse!".

"Una app per risolverla": L'Eredità, Francesca e lo scandalo alla Ghigliottina?