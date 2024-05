L'Eredità, Azzurra cade alla Ghigliottina: "Mavasc***gare", cala il gelo

03 maggio 2024 a

Si gioca un montepremi da 45mila euro, la campionessa de L'Eredità. Ma Azzurra, dopo aver vinto i 100 Secondi, cade sul più bello alla Ghigliottina, la prova finale del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E sui social, come da tradizione, partono le critiche sia nei confronti della giovane concorrente sia, soprattutto, degli autori del programma.

Le cinque parole indizio sono, nell'ordine, "Pietra", "Sale", "Raccolta", "Filtro" e "Corta". Azzurra scrive sul suo cartellino la risposta che ritiene corretta, vale a dire "Acqua". Su X, l'ex Twitter, i telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata (registrata) si dividono. In tanti ritengono l'ipotesi di Azzurra la più calzante, altri propongono alternative. Chi "olio" e chi "blocco", chi "mano" e chi "terra" o "statua". Tutte plausibili, nessuna perfetta. E alla fine è Liorni a comunicare alla campionessa che resterà a bocca asciutta, perché la parola-chiave che lega tutti gli indizi è un'altra, "Vasca". Che in pochi, da casa, avevano indovinato.

"Preparate la VASCA che mandiamo gli autori a fare un bagno!!", si legge. "Ma che spiegazioni folli! Vasca non si lega con niente, mah", "Mavascagare" e via di questo passo. Gli appassionati dell'Eredità non sembrano trovare un giudizio unanime nemmeno sulla campionessa. Due esempi? Nel giro di pochi secondi, su X, si leggono frasi come queste: "Azzurra alla Ghigliottina! La noia l’antipatia l’arroganza", "Se lo merita, brava!!!".