Amici, Rudy Zerbi scarica e umilia il suo allievo davanti a tutti: Holden demolito, scene mai viste

05 maggio 2024 a

a

a

Altissima tensione al serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il tutto nella puntata di sabato 4 maggio. Tensione tra Rudy Zerbi e un suo allievo, come spesso è accaduto nel corso di questa stagione.

La scena, surreale, si è concretizzata quando nella seconda manche Lorella Cuccarini ha lanciato il guanto di sfida sulla creatività, accettato da Zerbi e da Holden, l'allievo in questione. Peccato che lo stesso Holden a quel punto abbia spiegato di non aver avuto tempo per preparare la sfida, poiché impegnato a finire l'Ep di cui è anche produttore.

Dunque Rudy Zerbi, innervosito, lo ha di fatto scaricato davanti a tutti, rivelando di non saperne nulla. Il professore ha spiegato di essere convinto che il suo allievo fosse al lavoro sulla sfida, salvo aver scoperto che nelle fasce orarie di preparazione al "guanto" non si presentava. Holden, da par suo, molto piccato ha rimarcato che non si è presentato perché impegnato su altro, spiegazione che però Rudy Zerbi non ha neppure voluto sentire.

"Rissa con la Cuccarini, costretti a dividerle": Amici, la rivelazione della talpa in studio

Una puntata tesissima, insomma, con una presa di distanza tra professore e allievo con pochissimi precedenti. Per inciso, anche la Cuccarini si è scagliata contro Holden, ricordando come altri allievi si fossero fatti un "mazzo così", anche senza essere produttori dei loro pezzi.