L'Eredità, l'impensabile scelta del super-campione Andrea Saccone: che fine ha fatto il tesoro in gettoni d'oro

Ve lo ricordate Andrea Saccone? È stato uno dei più grandi campioni de L'Eredità, il quiz oggi condotto da Marco Liorni su Rai 1. Fu campione per 14 puntate consecutive con tre vittorie alla Ghigliottina ai tempi della conduzione di Fabrizio Frizzi: ai tempi era il concorrente dei record, poi battuti.

Quando partecipò al game-show aveva solo 18 anni, stava per affrontare la maturità. Si ricorda in particolare un'immagine: un lungo abbraccio proprio con Frizzi, poco prima di lasciare il programma, la puntata del congedo andò in onda il 16 marzo 2018.

Quel giorno, Frizzi spese belle parole per Andrea: "Ora torna alla tua vita normale. Questa è stata una bella parentesi, ma alla fine è solo un gioco. Adesso dedicati agli obiettivi importanti per la tua vita. Tutti noi facciamo il tifo per te", disse il compianto conduttore.

E oggi, Andrea Saccone racconta parte di quella sua avventura a TvBlog. E del suo lungo racconto, colpisce in particolare una sua scelta. In totale vinse 48mila euro e gli chiedono quanti, effettivamente, gli arrivarono. "Tolte le tasse, 30 mila. Ma ho avuto fortuna perché venni ben consigliato. Mi spiegarono infatti che avrei potuto prendere i gettoni d’oro, o l’assegno già cambiato. Mi convinsero a scegliere la prima strada", spiega Andrea.

Dunque, aggiunge di non avere ancora convertito l'oro. "È in banca e io non l’ho mai visto materialmente. Quando arrivarono i gettoni io ero a Milano per l’università. Ci pensò mia madre a metterli in cassaforte. Lei lavorava in banca e le affidai tutta la gestione. So che posso campare tranquillo, perché se un giorno avrò bisogno potrò usufruire di quel tesoretto", conclude Andrea Saccone.