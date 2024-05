Domenica In, la Parietti gela tutti: "Cutugno? Non facciamone il santino"

05 maggio 2024 a

a

a

Insieme, Alba Parietti e Toto Cutugno hanno condotto un'edizione della Domenica In iconica, di grande successo e altrettante polemiche dietro le quinte. Correva voce che tra i due artisti non corresse buon sangue: caratteri troppo forti, fumantini, destinati a scontrarsi. Frizzanti davanti e dietro le telecamere. E la showgirl torinese, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, conferma con parole tanto sincere da spiazzare tutti.

In studio si celebra proprio il grande cantante, autore di un inno come L'Italiano, scomparso nell'agosto del 2023 dopo una lunga lotta contro la malattia. I toni sono ovviamente commossi, ma la Parietti va un po' controcorrente, invitando i presenti a "non farlo diventare un santino".

"Per Toto Cutugno c'è solo il videomessaggio di Pupo". Lo sfregio e il gelo dalla Venier

"Lui era un maschio alfa, e anche io ma non come lui", ammette Alba, che con Toto aveva condotto l'edizione di Domenica In 1992/93. "Toto aveva una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino".

Toto Cutugno e il tumore, "chemio e concerti". Il figlio sconvolge la Venier: com'è morto

Al di là di qualche inevitabile frizione, resta tra i due un rapporto di amicizia basato su affetto e stima reciproche: "Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l'ha fatto fare ma lui cosa faceva, essendo amici di tutti, io e Biagio siamo entrati in studio ma Toto ha fatto credere a tutti che avevamo un inciucio e il pubblico lanciava i cori. Aveva un lato diabolico". "Abbiamo mai litigato? Spesso e come delle bestie per tutto", conclude Alba, come sempre da applausi per la sincerità.