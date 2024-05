L'Eredità, sconcerto alla Ghigliottina: "A caz***o di cane" e "Porn***grafia"

05 maggio 2024 a

Arriva a giocarsi 190mila euro alla Ghigliottina, ma stavolta per Francesca, campionessa de L'Eredità che nelle puntate precedenti si è già portata a casa la bellezza di 100mila euro, non azzecca la parola giusta. Che era, parere unanime dei commentatori su X, l'ex Twitter, francamente impossibile.

Queste le cinque parole-indizio: "Comune", "Rossa", "Industria", "Seconda", "Minore". La risposta è "Base", e parte il delirio. Sui social, gli appassionati telespettatori che ogni sera seguono e commentano in tempo reale le puntate (registrate) del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si scatenano. "Sapevo che non andava bene ma a me era venuta in mente 'stella'", ammette candidamente una fan. "Non dobbiamo essere polemici. Base ci sta tutto anche se non l'aveva indovinato nessuno!", va controcorrente un utente. Ma è, appunto, un caso isolato.

L'abbinamento "base" e "rossa" è quello che desta le maggiori perplessità, perché, spiega Liorni, la base è quella della pizza. Non proprio immediato, diciamo. "Base! Base Rossa? Cos'è? Mah!", "La pizza BASE rossa? Mai coverta. Stasera volevano risparmiare", "Base rossa e dobbiamo pensare alla pizza?????", "Ammazza ! Tirata per i capelli!", "Non ho visto nessuno scrivere base".

E mentre i commenti su Francesca si sprecano (Dal "giustamente ha quell'atteggiamento da 'tanto ho già vinto 100.000 euro, che me frega?'" al "Ah ma quindi a c***o non ha mai dimezzato? I campioni di 'sto programma so sempre più fortunati che bravi", altri hanno tentato la fortuna: "Parola sparata a caz***o di cane: battaglia". "Por***ografia comune quella non di nicchia; Porn***grafia rossa è quella estrema; L'industria della porn***grafia; Seconda porn***grafia è quella dopo la prima, di seconda generazione; Porn***grafia minore quella di serie b". Estremo, ma fantasioso.