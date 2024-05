Fuori dal Coro, immigrati fuori controllo a Matera: "Uno schifo", "Credono di essere i padroni"

09 maggio 2024 a

a

a

"C'è uno schifo", "Si credono di essere i padroni, fanno un po' di tutto, rubano, è un casino guarda": queste sono solo alcune delle testimonianze raccolte dall'inviata di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4 in relazione ai centri per l'accoglienza al limite in diverse città d'Italia.

Tra queste Matera, in Basilicata. "Questi centri di accoglienza costituiscono una vera e propria bomba sociale pronta ad esplodere", ha detto qualcun altro ai microfoni della trasmissione. Una commerciante ha rivelato: "Noi abbiamo paura di loro, loro non hanno paura di noi, perché la città diventa la loro".

La struttura in questione, come spiegato nel servizio del programma, è una ex sala ricevimenti ora adibita a centro di accoglienza straordinaria. Proprio lì nei giorni scorsi è scoppiata l'ennesima rissa tra migranti, a seguito della quale quattro sono stati arrestati per lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. Adesso il giudice ha disposto per loro gli arresti domiciliari sempre all'interno di questa struttura.

"Non solo il fascista Orban": italiano pestato a Miami, la lezione di Mario Giordano alla sinistra | Video

Altra situazione drammatica a Roma. In un altro servizio un inviato di Giordano spiega: "Fuori dalla stazione i giardini pubblici sono diventati un accampamento di senzatetto, sono tutti immigrati. I centri di accoglienza della zona sono la Caritas e Binario95 ma le strutture sono al limite". "Chi non trova posto resta in strada?", chiede il giornalista. "Eh sì", risponde sconfortato uno degli addetti.