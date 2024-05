Affari Tuoi, altro stop per Amadeus: perché stasera non lo mandano in onda

09 maggio 2024 a

Niente Affari Tuoi questa sera. Il programma condotto da Amadeus su Rai 1 non andrà in onda per il ritorno della Semifinale della partita di Europa League Bayer Leverkusen-Roma, al via alle 21. È la terza volta, nel giro di pochi giorni, che il game show subisce uno stop: la prima volta risale al 2 maggio, quando lo spazio televisivo è stato dedicato alla partita di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen.

Venerdì 3 maggio, invece, il conduttore ha dovuto lasciare spazio alla premiazione dei David Di Donatello 2024, serata condotta da Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Oggi, dopo l'ennesimo stop, non sono mancate le polemiche dei fan sui social. Invece, la puntata andata in onda ieri, mercoledì 8 maggio, ha visto come protagonisti Gianluca e il papà Luciano dal Friuli Venezia Giulia.

Il papà del concorrente di Affari tuoi si presenta in studio così: baffi da record | Guarda

Nel corso della partita, Luciano avrebbe voluto accettare molte delle offerte arrivate dal dottore, mentre il figlio ha voluto giocare fino all'ultimo tiro disponibile. Poi. alla fine del gioco, quando erano rimasti tre pacchi, compreso il supermontepremi da 300mila euro, il concorrente ha accettato l'offerta del dottore di 38mila euro. E la sua scelta si è rivelata giusta: nel suo pacco, il numero 14, c'erano solamente 100 euro.