Eurovision, la finale fa il botto: quando Angelina Mango è sul palco...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Eurovision)

Share medio del 36% con punte del 60% verso l’una di notte alla proclamazione della Svizzera vincitrice e 5.3471.000 spettatori medi col picco di 6.663.570 alle 22:23 durante l’esibizione di Angelina Mango. Trionfo d’ascolti per la finale dell’Eurovision 2024 in onda sabato in prime time su Rai 1. Un’edizione finita nei notiziari politici di tutto il mondo a seguito delle proteste contro l’esibizione dell’artista israeliana Eden Golan.

Ma gli organizzatori dovrebbero ringraziare la cantante di Israele che ha garantito dibattito, pubblicità e quindi audience. La riprova? La canzone “Hurricane”, quinta alla fine, è stata la seconda più votata dai telespettatori nel mondo, la prima in Europa. Bacini di voti sono arrivati dall’Italia, in cui molti tg e giornaloni sono dominati dalla narrazione pro Hamas.

Da notare che mentre cantava la Golan gli spettatori sono stati quasi 6 milioni, tantissimi. Oro colato per la Rai la cui gaffe (per sbaglio giovedì ha mandato in onda i dati del televoto in cui Israele risultava al 39,3%) alla fine ha determinato un trend confermatosi poi in tutta Europa. Un distacco netto dai voti delle giurie che hanno voluto penalizzare Israele e la virtuale ribellione dei milioni di teleutenti che invece hanno premiato la canzone israeliana.