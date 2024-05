Amici 23, ecco il nome del vincitore: una clamorosa soffiata a poche ore dalla finalissima

17 maggio 2024 a

Manca poco, anzi pochissimo, a uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti dell'anno. Si parla della finalissima di Amici 23, l'inossidabile format condotto da Maria De Filippi su Canale 5: l'ultimo atto andrà in onda domani sera, sabato 18 maggio, ovviamente sulla rete ammiraglia Mediaset.

E mentre cresce l'attesa dei fan, si moltiplicano voci e speculazioni sul vincitore dell'edizione. I finalisti sono sei e, sui social, circolano versioni di ogni tipo. Per certo tra i più amati, dunque candidati alla vittori finale, c'è Sarah Toscano. Ma per vincere non basta l'affetto del pubblico...

Così, qualcuno, ha pensato di rivolgersi all'intelligenza artificiale, chiedendo appunto una previsione sul vincitore di questo Amici 23, il tutto - come spiega ilmessaggero.it - inserendo dati sulla popolarità degli artisti sui social, sui numeri dei loro brani sulle piattaforme di ascolto e sui giudizi dei bookmakers.

In base a questi parametri, ecco che secondo l'IA il vincitore sarà Holden, con il 35% delle probabilità. Un verdetto che, nel caso, non stupirebbe quasi nessuno. A incalzare Holden, però, ecco Petit, l'altro grande favorito, che avrebbe il 30% di possibilità di imporsi. Terza piazza per Sarah Toscano, con il 15%, a cui dunque non basterebbe l'amore del pubblico e la strabordante popolarità sui social. Infine, ecco Mida e Marisol col 10% di possibilità di vittoria e Dustin, che si ferma al 5 per cento. L'intelligenza artificiale ci avrà azzeccato? Non resta che attendere...