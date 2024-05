Affari Tuoi, "bisogna essere pazzi": rifiutano 150mila euro? Boato in studio

17 maggio 2024 a

a

a

Luca e la figlia Sara dal Trentino Alto Adige sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. La loro partita è stata piuttosto fortunata. Basti pensare, infatti, che a un passo dalla fine i due sono rimasti con tre pacchi molto importanti: 75mila, 100mila e 300mila euro. Vittoria e soldi assicurati, insomma. "Una partita pazzesca, comunque vada vanno a casa con tanti soldi", ha commentato il conduttore, Amadeus.

Dopo aver eliminato i 100mila euro, Luca ha ricevuto i complimenti dal dottore: "Partita perfetta". "Questo è uno dei finali migliori della storia di Affari Tuoi", ha commentato ancora il presentatore. Il dottore ha quindi offerto ben 150mila euro, "la più alta offerta mai fatta, mai proposta", ha sottolineato Amadeus. "Io non ce la faccio", ha detto in un primo momento Luca. Che poi, dopo essersi confrontato con la figlia, è giunto alla decisione di rifiutare l'offerta, scatenando un vero e proprio boato in studio.

"Un bacio? Mi sono sentito aggredito": Domenico e Susy, cose da pazzi ad Affari Tuoi

Sbalordito Amadeus, che ha commentato: "Ragazzi, devo farvi i complimenti perché bisogna essere pazzi, io ho detto sempre: per provare a vincere 300mila euro bisogna avere un po' di follia, rischiare fino in fondo". E così è stato. Luca e Sara hanno scoperto alla fine che nel loro pacco c'erano proprio i 300mila euro. Euforia ed entusiasmo in studio. "Ci volevano coraggio e follia", ha chiosato il conduttore.