L'Eredità, Francesca sotto assedio: "Chi la ha raccomandata", l'ultima bomba

21 maggio 2024 a

a

a

L'Eredità e le polemiche. Un copione che, invariabilmente si ripete. Siamo al game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, che come ogni sera, anche oggi - martedì 21 maggio - è andato in onda su Rai 1 a ridosso del Tg1.

Un programma che puntualmente sbanca in termini di share e di ascolti. Ma chi segue L'Eredità sa bene quante polemiche, ogni santo giorno, montino sui social, e in particolare su X, tra i fan che commentano in presa diretta quanto si vede in studio. E nella puntata in questione le polemiche sono deflagrate.

Abbiamo ancora a che fare con Francesca, arci-campionessa, una delle presenze più longeva della stagione. Si tratta della cosiddetta sosia di Annalisa, tra le mattatrici dell'ultimo Sanremo (e la somiglianza è molto percepibile). Il punto è che ormai da molte puntate, su X, in molti sostengono che Francesca sia in una qualche misura favorita dagli autori, i quali mirerebbero a tenerla in gioco per l'affetto che il pubblico prova per lei.

Le polemiche sono esplose durante la sfida con Luca, il gioco in cui le parole lettera dopo lettera vanno a comporsi, perde chi esaurisce per primo il tempo a sua disposizione. A perdere è stato Luca e a vincere, ovviamente, Francesca. Altrettanto ovviamente, fioccavano le accuse su presunti favoritismi.

"Si sfonda e la limona": delirio per il successo di Alessio alla ghigliottina. Ecco quanto a vinto

"Ma che domandoni difficili che fanno alla povera Francesca! Autori, ma andate a cag***", sbottava un utente. "Francesca non può essere eliminata ? È sicuramente brava ma hanno fatto fuori altri campioni ma... lei no. Perché?", si interrogava un secondo. "Francesca ringrazia gli autori". Poi il veleno purissimo di una utente che scriveva: "Vorrei sapere da chi è raccomandata Francesca perché non si spiega come non si schiodi. Brava è brava ma è aiutata come non mai rispetto ad altri che sono stati campioni, vedi il professore di liceo, che era molto preparato". "Gli autori sono ingiusti, ogni volta che Francesca fa le sfide le capitano parola facilissime e agli altri cose difficilissime". Insomma, un diluvio, un florilegio di commenti sospettosi e ostili. Anche se, a onor del vero, c'era chi difendeva Francesca: "Fatevene una ragione... Francesca è brava. Punto", chiosava un utente. In attesa della prossima polemica che lambirà L'Eredità...