David Parenzo, lo sfottò ad Elly Schlein: "Mi ricorda Adriano Celentano"

22 maggio 2024 a

a

a

"Sta arrivando Elly Schlein, vediamo se riusciamo a intercettarla": David Parenzo lo ha detto a L'Aria che tira su La7, vedendo la segretaria del Pd che si dirigeva verso l'evento organizzato con la Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato) in vista delle europee dell'8 e 9 giugno. "È al telefono, ci ha chiesto un secondo", ha spiegato quindi l'inviata della trasmissione. A quel punto il conduttore ha replicato: "Sì, evitiamo di intercettare. Aspetta, aspetta, che ha la mano davanti al telefono, siamo educati. Noi possiamo anche attendere, è bella la tv del silenzio, dove vivono le immagini in diretta. Mi ricorda Celentano che faceva quei lunghi silenzi...".

Siparietto a parte, a margine dell'evento la Schlein ha parlato del duello televisivo sfumato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista delle europee: "Spiace che ci sia chi ha preferito rinunciare a un'opportunità di confronto con ampio spazio in prima serata pur di impedire alle due donne che guidano i primi due partiti italiani di fare un confronto sui temi e su due visioni opposte dell'Europa. Si è persa un'occasione di chiarezza". E ancora: "Ne abbiamo approfittato per allungare la nostra campagna elettorale sui territori, siamo già a 70 tappe. Oggi mi rimetto in marcia verso le Marche, credo che le 100 tappe per l'Europa alla fine saranno pure di più".

Qui il siparietto Parenzo-Schlein a L'Aria che tira