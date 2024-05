Stasera Italia, Vittorio Feltri: "Armi all'Ucraina? Basta. Siamo sull'orlo della follia"

27 maggio 2024 a

Si accende il dibattito a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 26 maggio, sull'invio di armi all'Ucraina per contrastare l'avanzata russa dopo la richiesta del presidente ucraino Zelensky alla Nato. "Siamo sull’orlo della follia. Secondo me l’Italia non dovrebbe inviare più nulla", tuona Vittorio Feltri, che è in collegamento.

"Fare la guerra alla Russia fa ridere perché la Russia è molto più forte e quindi se si dovesse scatenare anche dal punto di vista atomico noi veramente saremmo nella terza guerra mondiale e credo che questo non piaccia a nessuno", attacca il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale.

Al contrario, prosegue Vittorio Feltri, bisognerebbe ritrovare un negoziato che porti alla fine del conflitto. "Io pregherei qualsiasi governo e qualsiasi politico di gettare acqua sul fuoco". "Basta con le armi, basta, Poi si arrangino l'Ucraina e la Russia, si siedano attorno a un tavolo e trovino un modo non dico per andare d'accordo ma per finire con questa guerra che sta diventando veramente un massacro inutile e fesso che va contro ogni logica", conclude.