Otto e mezzo, Cacciari fuori controllo: "I servizi essenziali stanno andando a put***"

28 maggio 2024 a

a

a

"L'Italia va a gonfie vele come dice Giorgia Meloni?", chiede Lilli Gruber al suo ospite Massimo Cacciari durante la puntata del 27 maggio di Otto e mezzo su La7. E il filosofo è tranchant sul governo della Meloni: "Faccio un appello all'onestà intellettuale, il Paese sui fondamentali va male come prima. I servizi essenziali che dovrebbero essere universali - scuola, sanità e altro - stanno andando a putt***".

L'ex sindaco di Venezia è molto critico ma non soltanto con il governo Meloni perché la situazione attuale del Paese è il frutto di quanto fatto dai governi precedenti.

"Ci mancava solo che dicesse stica***": Alessia Morani, battuta triviale contro Meloni | Video

"Gli investimenti derivanti dal Pnrrr latitano, ci siamo accollati dei debiti e in gran parte non sappiamo su quali progetti investirli", prosegue Massimo Cacciari.

Popolo contro élite: la semantica del voto

"Per non parlare delle riforme. Tutto ciò è a carte quarantotto", insiste il filosofo, "dopodiché è vero che il nostro Paese va meno peggio di altri. I redditi italiani restano tra i più bassi, eccetto la Grecia, ma non è certo colpa della Meloni. Voglio dire, gli elementi di crisi di oggi non sono prodotti della Meloni ma prodotti di malgoverno di tutti, ci vuole onestà intellettuale".