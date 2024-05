Alessia Morani, battuta triviale contro Meloni: "Ci mancava solo dicesse stica***"

27 maggio 2024 a

Si parla delle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni sul premierato da David Parenzo a L'aria che tira su La7, nella puntata del 27 maggio, e Alessia Morani fa una battuta a sorpresa. "Ci mancava solo che dicesse 'Se non passa e stica***. Scusate eh...".

"Vabbè, a quest'ora si può dire, i bambini sono a scuola", commenta ironico il conduttore.

Ieri infatti la presidente del Consiglio, ospite di Monica Maggioni a In mezz'ora, aveva detto: "Non mi fa paura l’idea del referendum e non lo considererò mai come ho già detto mille volte un referendum su di me. Questo non è un referendum sul presente dell’Italia, è un referendum sul futuro dell’Italia".

E ancora, aveva precisato la premier: "’O la va o la spacca' era perché mi hanno chiesto ’Pensa che possa essere pericoloso, perché può portarle dei problemi se la riforma non passa?’. Chissene importa. Se la riforma non passa vorrà dire che gli italiani non l’avranno condivisa. Ma da questo a dire ’Se perdo il referendum mi dimetto'... No, guardate, non ci stiamo capendo. Io arrivo alla fine dei miei cinque anni ed è lì che chiederò agli italiani di essere giudicata, quando avrò finito il mio lavoro", ha concluso la Meloni.

