DiMartedì, Storace zittisce Conte: "Se vuoi ti do il numero"

Scontro acceso da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 maggio. In studio ci sono il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte e il giornalista Francesco Storace. L'ex premier va subito all'attacco di Giorgia Meloni sul redditometro: "Vogliamo parlarne? È stato fatto sotto elezioni ed è stato rimangiato dalla Meloni nel giro di qualche ora dicendo che non ne sapeva nulla".

A quel punto Francesco Storace interviene e ribatte: "Se vuole le do il numero e la chiama...".

Ma Giuseppe Conte va dritto per la sua strada: "Come può il presidente del Consiglio fare questa messinscena che non ne sapevo nulla?".

Sempre da Floris il leader del M5s critica ancora la Meloni per il saluto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Qualcuno può cogliere anche un atteggiamento che può suscitare una qualche simpatia" pensando che "Giorgia è verace, una di noi, una del popolo, ma è il presidente del Consiglio e dimostra obiettivamente di essere da un lato vendicativa, perché stanno facendo lo scontro con il presidente di una Regione e dietro ci sono anche dei fondi che il governo dovrebbe co-finanziare, e dall’altro sta dimostrando anche di essere, lo dico in romanesco, rosicona".