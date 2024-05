Otto e mezzo, "Meloni stro***?". Corrado Augias: cosa ci guadagna

31 maggio 2024 a

Corrado Augias, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 31 maggio, commenta il saluto di Giorgia Meloni al presidente della Campania Vincenzo De Luca al quale si è rivolta dicendo: "Buonasera presidente, quella stro*** della Meloni. Come sta?". Un saluto al quale è seguita 24 ore dopo la risposta piccata del governatore campano.

"È un po' il linguaggio politico in tutto il mondo", dice il giornalista e scrittore. "Anche Nixon usava un linguaggio ingiurioso nei confronti dell'avversario. Anche De Luca quando ha detto stro*** alla premier era un fuori onda, il che non ne attenua l'entità". "Quello di Meloni non era un fuori onda", lo interrompe Floris.

"Le differenze sono eclatanti, De Luca parlava come fosse al bar, la Meloni ha fatto una specie di agguato", osserva Augias. "Meloni ci guadagna il consenso di chi vuole un premier che non le manda a dire, qualcosa però rischia perché non è detto che a tutti quelli che stanno da quella parte politica piaccia un linguaggio così disdicevole". E conclude: "L'atteggiamento è o di rivalsa dopo decenni di esclusione o della vendetta. Siamo in quell'area li e ci guadagna il consenso dei più accesi".