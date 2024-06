Domenica In, Mara Venier svela il suo futuro: "Grazie Nicola, quando ci rivedremo"

03 giugno 2024 a

"Grazie Nicola". Con la puntata di domenica 2 giugno, si è chiusa ufficialmente la quattordicesima edizione di Domenica In, il programma televisivo in onda su Rai 1 condotto da Mara Venier. L'ultima puntata è stata ricca di ospiti, tra cui Valeria Golino, Christian De Sica, Gigi D'Alessio e Roby Facchinetti. Inoltre, è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, grande amico della showgirl veneta, che le ha riservato diverse sorprese. Tutto il pubblico in studio e quello a casa, però, aspettava i saluti di Mara. E la conduttrice ha lasciato trapelare quale sarà il suo futuro.

Al termine della puntata di Domenica In, gli autori hanno portato al centro dello studio una torta con il numero 500. Il motivo? Quella di ieri era la cinquecentesima puntata dello show pomeridiano. Dopo avere spento le candeline, Mara Venier ha cominciato a leggere tutti i nomi di tutti i suoi autori, costumisti, truccatori. "Devo solo ringraziarvi - ha commentato la conduttrice - perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile". Mara, poi, ha ringraziato anche il marito Nicola Carraro a cui ha mandato un bacio. E, proprio rivolgendosi a lui, si è lasciata andare a tutta la sua commozione.

"Grazie perché sei quello che mi è stato più vicino": Mara Venier commossa per l'ultima puntata di Domenica In

Poi la rivelazione su quello che probabilmente sarà il suo futuro. In passato più e più volte, Mara Venier aveva dichiarato di non sapere se quella di quest'anno sarebbe stata o meno l'ultima edizione di Domenica In da lei condotta. Per mesi infatti si è a lungo parlato dei papabili successori della conduttrice, primo su tutti Alberto Matano, suo collega e anche amico. Evidentemente, però, la conduttrice ha ancora tanto da regalare al suo amato fidato. E, sul finire della puntata, ha dichiarato: "Ci vediamo a settembre!". Il tutto con alle spalle un led con la scritta: "500 puntate e oltre...".