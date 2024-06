Gatto con gli stivali, come la favola di Spielberg ha resistito alla Champions

Klaus Davi 04 giugno 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi

CHI SALE (Gatto con gli stivali)

A pochi giorni dalla ricorrenza della tragica morte di Giovanni Falcone, Italia Uno propone una favola molto particolare per diffondere - a modo suo - un messaggio di legalità post moderno affidato alla più raffinata computer grafica. Il “Gatto con gli stivali” è un film prodotto da Spielberg nel lontano 2011 che rielaborò una fiaba-mito che di fatto era uno spin off della celeberrima serie “Shrek”. I doppiaggi affidati ad Antonio Banderas e Salma Hayek ebbero un grande effetto pubblicitario.

Nella versione del regista Chris Miller ambientata in Spagna, il “Gatto con gli stivali” diventa un fuorilegge (a seguito di debolezze più umane che feline) che percorre, fino ai gradini più bassi, una discesa negli inferi, per poi trovare la via del riscatto. Colpisce molto il risultato d’ascolto: oltre il 6,1 di media con punte del 7% in seconda serata, in un sabato in cui la finale di Champions ha inevitabilmente scombussolato tutte le curve d’ascolto. Buon segno che il picco - quasi l’8%coincida con il “ravvedimento” finale del protagonista. Non sono mancati i giovani che - complice la giornata pre festiva - hanno raggiunto punte del 5% di share.