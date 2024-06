Giovanni Toti, Caporale lo 'condanna': "Fa piangere". La7, caos in studio

04 giugno 2024 a

a

a

"Giovanni Toti sta bene, sta lavorando alla sua difesa, è anche su di umore compatibilmente con la misura di custodia cautelare. E credo che sia molto concentrato su due aspetti principali: il primo è quello di far andare avanti la Liguria; il secondo quello di poter tornare il prima possibile al proprio posto": Giacomo Raul Gianpedrone, assessore regionale della Liguria nonché unico ad aver incontrato il governatore della Regione dopo 28 giorni di domiciliari, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7.

Le sue parole, però, hanno subito scatenato la polemica di Antonello Caporale del Fatto Quotidiano, che ha detto: "Mi colpisce l'ottimismo, l'euforia e anche il fuor di programma delle sue parole. Lei è consapevole che il Presidente è sospeso dalle sue funzioni? È consapevole che il modello Liguria è tutto concentrato sullo yacht di uno che faceva affari grazie al fatto che voi andavate lì a prendere ordini? È consapevole del fatto che gli italiani non ne possono più? È un dato morale, etico prima che giudiziario. Il modello Liguria è, questo il mio giudizio, un modello che fa piangere".

Qui il botta e risposta Gianpedrone-Caporale a L'Aria che tira

"Le opposizioni vogliono la spallata": sfiducia a Toti, la lettera in aula e gli applausi

Stizzita la risposta dell'assessore: "Io sono perfettamente consapevole del lavoro che stiamo facendo, lei non conosce molto bene la realtà della Liguria, se fosse qua saprebbe che i liguri continuano a dirci di andare avanti. Su quello yacht, guardi, c'è stato tutto il Pd ma io non sto qua a raccontare... Lei sta dando una condanna anticipata, io penso che le condanne le diano i giudici, non lei".