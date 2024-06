Reazione a Catena, come gode Pino Insegno: "Ps... sono di sinistra", schiaffo ai rosiconi

04 giugno 2024 a

Ai rosiconi di sinistra non basta una partenza col botto per Pino Insegno, tornato alla conduzione di Reazione a Catena, il game-show in onda su Rai 1, ieri, lunedì 3 giugno. Un esordio che ha segnato il 24% di share, leader nella fascia oraria, in barba alle polemiche che hanno colpito Insegno da che è tornato in Rai, nonostante la sua quarantennale storia professionale. La sua "colpa"? Avere un rapporto di amicizia con Giorgia Meloni. Ma parlano le cifre: ascolti alle stelle, proprio come il predecessore, Marco Liorni con L'Eredità, che tornerà la prossima stagione.

Nel dettaglio, Reazione a Catena ha battuto in modo nettissimo la concorrenza diretta di Canale 5, dove Gerry Scotti con Caduta Libera si è fermato al 16,7% in termini di share. Ma come detto, a rosiconi e haters accecati dal pregiudizio tutto ciò non basta. E così, soprattutto su X - il social dove in molti commentano in presa diretta quanto accade nello studio di Reazione a Catena - si è scatenato il tiro al piccione, di alcuni, contro Pino Insegno. Nel delirio, commenti quali "chi lo guarda non è antifascista", "Boicottare Reazione a Catena e Pino Insegno!", "Io ho già provveduto a disinstallare Rai 1, così non lo vedo neanche per disgrazia".

Ovviamente, molti - anzi moltissimi - difendono Insegno e la bontà della sua conduzione. "Quelli che si definiscono democratici e antifascisti fanno schifo! Non si giudica un artista in base all’orientamento politico", commentava un utente sempre su X. E ancora: "Era ora che tornasse a condurre Reazione a Catena! Gli fu tolta la conduzione ingiustamente, non si sa perché. Finalmente ritornerà ad essere divertente, dopo più edizioni soporifere".

Reazione a catena, brillano gli ascolti per Pino Insegno: cosa è successo nella prima puntata

Insomma, un vero e proprio duello, del quale però non si sente francamente bisogno: che c'entra la politica con un quiz che, per giunta, sembra andare a gonfie vele? Tant'è, registriamo infine un ultimo commento, raccolto sempre su X, piovuto durante la seconda puntata condotta da Insegno di Reazione a Catena, quella di oggi, martedì 4 giugno. "A me Insegno piace, è ironico, sarcastico ed è terribilmente sincero. Ah, ps: sono da sinistra ma le lotte politiche le combatto altrove". Soltanto applausi per un utente, finalmente, equilibrato...