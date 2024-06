Vittorio Sgarbi stronca Parenzo: "Voterai Meloni, non farlo sapere leccando il cu*** al potere"

07 giugno 2024 a

a

a

"Non voglio farti arrabbiare subito, ma dire 'chi se ne frega di Lollobrigida', proprio tu che sei candidato con FdI... Vittorio te le cerchi": David Parenzo ha fatto una domanda sul ministro dell'Agricoltura al suo ospite Vittorio Sgarbi a L'Aria che tira su La7. Ma il critico d'arte ha preferito non rispondere. O meglio, lo ha fatto a modo suo. "No, io sono amico di Lollobrigida - ha detto -. Parlo della comunicazione, tu puoi parlare di tante cose ma se tu pensi di interessare qualcuno con le cose giuste, nobili, ma non c'è bisogno che tu faccia il portavoce del governo".

Poi una bizzarra affermazione sul conduttore: "Già sei abbastanza governativo e voterai per la Meloni ma non c'è bisogno di farlo sapere leccando il cu** al potere. Tu sei un evidente rappresentante della stampa di regime. Non fare l'ufficio stampa del governo, parla di altro, di cose reali e tragiche". A quel punto, sorridendo, Parenzo si è affrettato a difendersi: "Posso essere accusato di tutto ma non di quello. E non dirò mai per chi voto perché facendo questo mestiere è giusto che sia così". Ma Sgarbi ha comunque insistito: "Lo sanno tutti che voti Fratelli d'Italia".

Qui il siparietto Parenzo-Sgarbi a L'Aria che tira