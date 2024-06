Reazione a Catena, faida tra gli Alto Voltaggio: "Eravamo amici fino a qualche ora fa"

08 giugno 2024 a

Cala il sipario sull'era dei Chiuchiarelli a Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno su Rai 1 e che nella settimana del debutto sta ottenendo importanti risultati in termini di share. Ma si diceva: nella puntata di venerdì 7 giugno, cambio al vertice. Fuori i Chiuchiarelli, i nuovi campioni sono gli Alto Voltaggio. Per questi ultimi un debutto fortunatissimo, con il quale hanno interrotto il regno durato cinque giorni degli ormai ex campioni.

Gli Alto Voltaggio sono Rosa, Fabio e Laura, e provengono da Voltaggio, un paesino nell'entroterra genovese ma, tecnicamente, in provincia di Alessandria. "Abbiamo un piede da una parte e un piede dall'altra", ha scherzato Fabio. I tre sono legati da una grande amicizia, anche se, ha aggiunto Fabio, "eravamo amici fino a qualche ora fa ma la convivenza forzata sta mettendoci a dura prova", e la convivenza forzata è quella a Roma, dove si trovano per prendere parte al programma.

Tant'è, all'Ultima Catena il terzetto si è presentato con un montepremi potenziale di 117mila euro, dimezzati quattro volte, fino a 7.313. Dunque l'acquisto del terzo elemento: si trovavano in definitiva a gareggiare per 3.657 euro in gettoni d'oro. La parola da indovinare tra "parte" e "pubblico" iniziava per "pe". Gli Alto Voltaggio, dopo lunga riflessione, hanno proposto come risposta "personaggio": risposta corretta ed esordio con vittoria, 3.657 euro in gettoni d'oro.