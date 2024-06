Prima di domani, Feltri si scontra con Fratoianni poi lascia il collegamento

12 giugno 2024 a

a

a

La candidatura del generale Vannacci infiamma il dibattito da Bianca Berlinguer, a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata dell'11 giugno.

Vittorio Feltri, che è in collegamento si schiera dalla parte di Vannacci anche sulle sue dichiarazioni sulla X Mas. "A me le elezioni annoiano sempre", premette il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale che invece si dice turbato per la elezione di Ilaria Salis: "Sono scosso per il fatto che sia stata eletta Ilaria Salis, che a me sembra indegna visto che ha quattro condanne".

"Turbato e scosso": Salis eletta in Europa? Lo sfogo di Vittorio Feltri | Guarda

Rispondendo quindi a Nicola Fratoianni che lo invita a essere "più sorvegliato nelle parole che sceglie: le farebbe più onore", Feltri afferma: "È un signore che dice delle cose che vengono pensate da almeno l’80% della popolazione e come si è visto c'è stata una conferma avendo preso 500 mila voti".

A quel punto interviene la conduttrice che ricorda altri candidati che hanno ottenuto preferenze simili e il direttore si infuria: "Ma che ca*** dici...". "Abbinare la Decima al fascismo significa essere ignoranti".

"Fuori da ogni logica", Vittorio Feltri stronca Ilaria Salis in diretta tv | Video

Ma la tensione sale quando Bianca Berlinguer gli chiede chiarimenti: "Adesso vuoi le date anche?". A quel punto Feltri lascia il collegamento.