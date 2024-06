Reazione a Catena, Polposition sconfitte e umiliate: "Senza senso", scatta il linciaggio

12 giugno 2024 a

Altro giro, altra puntata e altra sfida a Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno su Rai 1 che sta facendo il botto in termini di share. E nella puntata di oggi, mercoledì 123 giugno, ecco che le Polposition da Brescia, terzetto composto da Cristina, Tecla ed Elisa, campionesse in carica, riescono a confermarsi.

La sfida è con Duccio, Manuele e Mary, terzetto partenopeo che però abdica nella sfida diretta, l'Intesa vincente, dove al netto di un errore iniziale fanno una manche da urlo, con ben 13 parole indovinate. E insomma, ancora loro in finale con un montepremi potenziale pari a 95mila euro, da giocarsi all'Ultima catena.

Le Poleposition fanno percorso netto, per poi comprare il terzo elemento, che è "targa". La parola finale invece è "grado". Il lemma da indovinare iniziava con "ri" e terminava con "o". Come parola nascosta inicano "rispetto", ma purtroppo nemmeno questa sera riescono ad azzeccare la soluzione, che era "riconoscimento". Niente montepremi, insomma, per la seconda volta consecutiva. E oltre al danno, la beffa. Su X, infatti, chi commenta in presa reale la puntata punta il dito contro le tre, sostenendo che la soluzione fosse facile. "Sono delle schiappe!", commentava uno. "E neanche questa sera hanno indovinato...". "Ma che fanno? Dicono una marea di parole senza senso", le infilzava Claudia stigmatizzando i loro ragionamenti. "E niente, non ce la fanno... era facilissima", concludeva Elena. Insomma, bocciatissime.