Ignazio La Russa commuove Bianca Berlinguer: "Le idee possono dividere, ma c'è ancora speranza"

A Ignazio La Russa scappa quasi un “Berlinguer ti voglio bene”, stile Roberto Benigni. Attimi di commozione - vera- a È sempre CartaBianca, su Rete 4. Martedì 11 giugno cadeva il quarantesimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer, il leader del Partito comunista forse più amato dal popolo della sinistra e rispettato da chi non ha mai votato Pci, e soprattutto in questo caso padre della conduttrice, Bianca Berlinguer. In studio c’è Ignazio La Russa, storico rappresentante del Movimento Sociale, oggi big di Fratelli d’Italia e seconda carica dello Stato.

«Sono contento di essere presidente del Senato, perché mi ha consentito oggi di ricordare tuo padre, e l’ho fatto, credo che tu lo sappia, con piena convinzione perché le idee possono dividere, ma quando riconosci la coerenza e l’onestà di una persona, e non lo fai 40 anni dopo ma hai la prova che la tua parte politica l’ha fatto subito, il giorno della scomparsa, con il tuo capo che è andato a rendergli omaggio (Giorgio Almirante, ndr), allora vuol dire che c’è speranza per un confronto politico tra idee diverse ma persone che si rispettano». L’applauso del pubblico è intenso, così come il sorriso emozionato della Berlinguer.

«Non è stato facile per me essere qui, sono passati tanti anni ma quest'anno è stato un anniversario particolarmente sentito- ammette Bianca -, papà è ancora tanto amato da chi ha militato con lui e sperato in tanti cambiamenti, ma anche apprezzato da chi gli è stato profondamente avversario. Bisogna imparare a essere avversari, ma non nemici perché poi può arrivare il momento, come è già accaduto, in cui sarà necessario lavorare insieme per il bene dello Stato». «Questa è una delle cose che mi prometto di aiutare a fare», conclude La Russa.