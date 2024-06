Reazione a Catena e il feeling col "fiocco": Pino Insegno fa impazzire le Polposition

Roberto Tortora 14 giugno 2024 a

Che puntata eccezionale, l’ultima di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno! A trionfare, ancora una volta, sono le pluri campionesse “Polposition”, le tre amiche Tecla, Cristina ed Elisa che si sono dimostrate al massimo della loro condizione e ottenuto risultati record. A contendere loro il titolo il gruppo dei “Mammapapà”, composto da Alessio, Annamaria e Silvia, provenienti da Latina e che hanno scelto quel nome in onore del figlio di Alessio e Silvia, desideroso di vedere i genitori in tv. Purtroppo, il gruppo pontino non ha potuto far molto contro le avversarie ed è tornato mestamente a casa.

La svolta c’è stata al momento del gioco "L’Intesa Vincente”, le campionesse pur avendo a disposizione solo 55 secondi, sono riuscite a mettere a segno un record stagionale, individuando ben 18 parole! Pino Insegno ha strabuzzato gli occhi ed è rimasto molto colpito dalla bravura di Tecla, Cristina ed Elisa. I Mammapapà hanno provato a destreggiarsi con altrettanta bravura, ma il gioco per loro non si è sviluppato come avrebbero desiderato e le sole 6 parole individuate non sono state sufficienti per conquistare il round finale. Lì le campionesse partivano da un bottino non altissimo, 91mila euro. La loro abilità è stata tale, però, da presentarsi all’Ultima Parola con un gruzzolo appena dimezzato di 45.500 euro e, dopo un'ulteriore decurtazione, il loro montepremi si è assestato sui 22.750 euro.

La sfida, a quel punto, era trovare la parola che combaciasse con “Nodo” e “Rosa” e cominciasse con “Fi…”. Le ragazze hanno subito individuato un feeling con la parola “FIOCCO”, che non solo è un tipo di nodo marinaro, ma può essere anche il fiocco rosa, cioè un simbolo di natalità femminile. Dopo attimi di suspence, Pino Insegno ha confermato la parola e la loro vincita, scatenando incredulità e gioia nelle POLPOSITION. Tecla, Cristina ed Elisa hanno così vinto 22750 euro in gettoni d’oro, cioè il montepremi più alto fin qui conquistato in questa edizione di Reazione a Catena. L’augurio è che possano farne buon uso!