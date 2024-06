David Parenzo, l'ultima frontiera dell'ossessione contro Meloni: "Ecco il timer, lei tace ancora"

20 giugno 2024 a

Questa mattina, giovedì 20 giugno, va in onda una nuova puntata di L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. I temi che verranno trattati nel corso della trasmissione saranno ancora una volta la riforma sull'autonomia differenziata, il premierato e l'inchiesta su Gioventù Nazionale scodellata la scorsa settimana. In particolare, sul servizio di Fanpage, il co-conduttore della Zanzara ha ricordato che il presidente del Consiglio non si è ancora esposto pubblicamente per prendere posizione o provvedimenti su quanto rilanciato dal sito napoletano e pompato da PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. E così ecco che Parenzo ha scelto di proporre una grafica - a senso unico - nel corso della trasmissione. Un'ossessione bella e buona.

Dietro al tavolo dove era seduto l'ospite Massimo Giannini, il conduttore di L'aria che tira ha deciso di proiettare una sorta di timer su uno schermo virtuale. "Sei giorni, 144 ore e 8.640 minuti", ovvero il tempo passato da quando il premier non ha commentato l'inchiesta di di Fanpage. Come se fosse tenuta, obbligata a farlo. Ossessione, appunto.

Parenzo, inoltre, ha ricordato che la sola presa di posizione di FdI è arrivata da Luca Ciriani, il quale in Parlamento aveva spiegato che "Il servizio giornalistico a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti è stato costruito sulla base di immagini frammentate, decontestualizzate e riprese in un ambito privato”. Tesi che per altro ha pieno diritto di cittadinanza.

Nel servizio di Fanpage sono stati mostrati alcuni militanti di Gioventù Nazionale che inneggiano al Ventennio fascista, intonando cori a Benito Mussolini e alzando il braccio nel saluto nazista, il Sieg Heil.