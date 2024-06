Alessandro Borghese, "è successo un casino": 4 Ristoranti finisce in disgrazia, botte da orbi tra 4 donne

25 giugno 2024 a

Alessandro Borghese è il prossimo ospite di Tintoria, il podcast di e con Stefano Rapone e Daniele Tinti co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast e disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio, su YouTube e sull’app di OnePodcast. Nel corso della lunga intervista, lo chef televisivo ha raccontato anche alcuni aneddoti curiosi del suo celebre programma 4 Ristoranti che ormai da diversi anni intrattiene il pubblico appassionato di cucina. E non sono mancate le sorprese.

"Ogni tanto ci sono delle litigate che dobbiamo tagliare - ha spiegato Borghese -. Funziona che all’inizio c'è l'entusiasmo di essere stati scelti e io dico sempre 'avete già vinto' perché c'è un grande ritorno pubblicitario. Quindi gli consiglio di non fare i 'gargarozzoni', di non aumentate i prezzi che poi non fa bene. Tanti - ha rivelato lo chef - hanno pure chiuso. All’inizio si amano e io gli dico 'oggi da te domani da loro, sii onesto, sii obiettivo e trasparente, dì quello che devi dire', ma c'è sempre un po’ di remora all’inizio. Questo dura due giorni, il terzo crollano tutti i freni inibitori, il quarto giorno arriviamo al tavolo del confronto perché la cucina, il cibo in Italia è qualcosa di importante. Sono tornato dalle registrazioni delle nuove puntate a Lampedusa e lì è successo un casino. Quattro signore che se le sono dette di santa ragione, a un certo punto crollano i veli. C’è stata gente - ha poi aggiunto - che voleva rinunciare ad andare avanti o gente che voleva non andare in onda, ma va più male a me che a volte mi tocca mangiare alcune cose allucinanti".

Poi, Alessandro Borghese ha anche spiegato come funziona il cosiddetto freeze, il momento nel quale i concorrenti si freezzano per permettere al conduttore di sfondare la quarta parete e parlare direttamente con i telespettatori. "Il 'freeze' funziona che si devono fermare. Io dico freeze e tutti quelli che stanno seduti devono stare immobili, tipo 1 2 3 stella - ha raccontato lo chef -. Io ho la telecamera e quindi mi giro e dico 'Sarò ancora all'antica ma secondo me va versato il vino prima alle signore e poi ai maschietti'. Appena vedo una cazzata, chiamo il freeze, tipo quelli che stappano le bottiglie come se fosse sempre Capodanno, è una cosa che odio. Peraltro, poi il cameriere che ha versato prima a me, invece che alla signora accanto a me, deve rimanere lì mentre lo sta versando. Poi a un certo punto si dà il via e tutti si devono muovere. Il cameriere - ha infine concluso - mi guarda in cagnesco, poi va di là e il proprietario del ristorante lo cazzia".