Ilaria Salis, Gasparri la affonda: "Ci siamo stufati di questa gente", ovazione da Del Debbio

Da quando Ilaria Salis è stata eletta all'Europarlamento tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, nei salotti televisivi si sta discutendo molto della sua rivendicazione di militanza nel movimento della lotta per la casa. L'ex insegnante aveva infatti occupato abusivamente una casa popolare a Milano, in zona Navigli, e aveva accumulato un debito con l'Aler pari a 90mila euro. Alla notizia del suo gesto di "disobbedienza civile", la politica italiana si è letteralmente spaccata in due, tra chi - come Nicola Fratoianni - la difende a spada tratta e chi, come il Consiglio regionale della Lombardia chiede che Salis saldi quanto dovuto.

A Dritto e Rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio, è andato in onda un nuovo capitolo dello scontro dialettico tra le due fazioni. Nella puntata di giovedì 27 giugno era presente anche il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'ex ministro delle Comunicazioni non ha usato tanti giri di parole per attaccare l'eurodeputata Ilaria Salis. "Lei è stata accusata di aver aggredito delle persone in Ungheria e il processo, se mai poi proseguirà, ci dirà se è vero o sbagliato quello che ci è stato detto. Ma io non approvo la sua condotta in assoluto - ha poi aggiunto - né quella presente né quella passata".

"La sinistra che era contro l'immunità parlamentare trova l'elezione al Parlamento europeo come sistema per creare un'immunità di carattere giudiziario con un'altra contraddizione - ha spiegato Gasparri -. Poi si scopre questa storia: 90mila euro, si fa il discorso burocratico: 'Glieli hanno chiesti, non glieli hanno chiesti'. Ci sono testimonianze, lei ha questo atteggiamento arrogante. La Salis è un esempio negativo. Ci vuole meno Salis in casa e più Salis in zucca, perché di questa gente ci siamo stufati".