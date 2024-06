Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta contro Malpezzi su Ilaria Salis: "Mamma mia"

28 giugno 2024 a

Come ha ricordato il governatore della Puglia Michele Emiliano, l'occupazione abusiva di un alloggio popolare è un reato. Anzi, il dem si è spinto anche oltre, sostenendo che si tratti di un'ingiustizia totale perché lede i diritti delle persone più bisognose, come anziani o malati. Ma a sinistra non tutti sono d'accordo con quanto sostenuto dall'ex magistrato. Nicola Fratoianni, per esempio, ha difeso a spada tratta Ilaria Salis: "Sto con Ilaria. Occupare case non sia considerato reato". Altri, invece, pur ammettendo la cattiva condotta dell'eurodeputata di Avs, continuano comunque ad arrampicarsi sugli specchi.

La posizione del Partito democratico sul caso Salis non è molto chiara. Simona Malpezzi, senatrice del Pd, giovedì 27 giugno è stata ospite di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. E, parlando del caso Salis, ha colto la palla al balzo per attaccare il governo Meloni. "Per le persone che si trovano in difficoltà c'era un fondo per aiutare queste famiglie, ma è stato abolito da questo governo - ha spiegato Malpezzi -. Hanno abolito tutte le norme che riguardano la tutela degli affitti. Condanno l'occupazione ma ritengo che se non prendiamo in considerazione la condizione dell'emergenza abitativa è un problema".

Il conduttore Paolo Del Debbio, evidentemente infastidito dalle tesi esposte da Malpezzi, non ha resistito e ha voluto dire la sua sul caso Salis. "Tutto questo con la Salis non c'entra nulla perché non era in condizioni economiche tali da avere una casa popolare - ha detto il giornalista -. Mamma mia: ci sono cose evidenti, riconoscete almeno quelle. La Salis non aveva bisogno di occupare una casa popolare". Ovazione del pubblico in studio.