L'aria che tira, Alessandra Ghisleri svela il piano di Meloni: "Non si devono creare inciuci"

Non solo Ilaria Salis e le presidenziali negli Stati Uniti. Negli studi televisivi italiani sta ancora tenendo banco la questione delle nomine dei vertiti dell'Unione europea. Il mandato degli elettori comunitari è stato chiaro: il Ppe si conferma primo raggruppamento politico, seguito a ruota dai Socialisti. Ma la sorpresa delle ultime elezioni è stato l'exploit dei Conservatori, di cui Giorgia Meloni è il presidente. Un ottimo risultato che li rende la terza forza politica del Parlamento Ue, avendo di fatto sorpassato i Liberali. Il presidente del Consiglio italiano vorrebbe che l'esito delle urne fosse preso in seria considerazione per le trattative europee, ma sul suo cammino sta trovando diversi ostacoli.

Si è discusso anche di questo a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotta da David Parenzo. Nella puntata di venerdì 28 giugno tra gli ospiti c'era anche Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research ha esposto quelli che, secondo la sondaggista, sarebbero i desideri del premier. "Penso che Giorgia Meloni, oltre i rapporti di amicizia con la von der Leyen sulla quale si è astenuta, vorrebbe un'indicazione differente rispetto a quello che è il mandato. Il motivo sarebbe che il terzo partito più importante è proprio quello di cui lei si è presentata come capogruppo - ha ricordato Ghisleri. Quindi su quella base lei vorrebbe uno spostamento più a destra".

Secondo la direttrice di Euromedia Research, Giorgia Meloni vuole mandare un messaggio preciso agli italiani: "Quello che sta apparendo è che si stanno spostando verso i Verdi e quindi verso la sinistra - ha spiegato Ghisleri -. Penso che lei stia giocando il suo ruolo per far capire che possibilmente ricoprirà un ruolo di opposizione molto forte. Lei - ha poi aggiunto - vuole far capire agli italiani che non si devono creare inciuci".