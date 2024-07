L'Aria che Tira, Ariel Dumont: "Ecco perché Melenchon non può fare il premier"

08 luglio 2024 a

A L'Aria Che Tira il tema centrale della puntata di oggi è quello delle elezioni francesi. Il risultato delle urne ha letteralmente ribaltato quanto accaduto al primo turno. Questa la situazione: i seggi Quelli del Nfp, il Nuovo Fronte Popolare saranno 182.

E' quanto risulta dai dati definitivi sulle elezioni diffusi dal ministero dell'Interno. La formazione centrista a sostegno del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, ne ha ottenuti 168 mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen alleato con una parte dei Republicains guidati dal presidente del partito Eric Ciotti è terzo con 143 deputati eletti.

Ma a questo punto bisogna fare chiarezza su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona di premier. Una cosa è certa: Melenchon non sarà il prossimo primo ministro. E a sostenerlo sono diversi analisti tra cui Ariel Dumont che a L'Aria che Tira non ha usato giri di parole: "Non ambisce a fare il primo ministro. Sa bene che le sue posizioni sono estremiste e sa bene che mai e poi mai verrà data a lui l'opportunità di formare un nuovo governo. Non gli interessa nemmeno la partita per l'Eliseo. Anche in quel caso sa bene che non potrà mai fare il presidente". E le parole della Dumont sono in linea con l'analisi di diversi editorialisti di Le Monde che sostengono l'assoluta impraticabilità della strada Melenchon per il nuovo governo francese. Bisognerà attendere qualche giorno per capire quale sarà il destino della Francia. Intanto Macron ha chiesto al premier Attal di rimanere al suo posto "per il momento" dopo le dimissioni (atto dovuto) alla luce del risultato delle urne.



