Reazione a Catena, "queste non mi piacciono": polemica sulle nuove campionesse

I simpaticissimi Tricognati, Giuseppe, Matteo e Mirko, tre giovani dell’Oltrepò Pavese, hanno provato a mantenere il titolo di campioni di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. A sfidare il trio, il cui nome deriva dal fatto che i tre siano effettivamente cognati fra di loro, sono state le Salsa e Merende, Carola, Marianna e Maria Sole, tre ragazze appassionate di ballo e di gastronomia. Il nome della loro squadra deriva invece da un gioco di parole basato sul doppio senso di “Salsa” e sulla somiglianza fra le parole Merengue e Merende.

A spuntarla, al momento dell'Intesa vincente, sono state le sfidanti, che sono riuscite a centrare ben nove parole rispetto alle sette indovinate dai campioni. All’Ultima Catena le tre sono arrivate con ben 147.000 euro. Poi, però, dopo aver dimezzato parecchie volte sono scese a 1.149 euro. L’Ultima parola della Catena era PAROLA, quella seguente iniziava con CE e finiva per O. Mentre il terzo elemento, che le campionesse hanno comprato, era CAPO. Alla fine, per 575 euro, le Salsa e Merende hanno detto CERVELLO. La parola giusta, però, era CENNO. Dunque, niente montepremi per loro.

Le nuove campionesse, comunque, non avrebbero conquistato il pubblico, almeno per ora. E lo si capisce dal tenore dei commenti comparsi sui social durante la puntata. "Ma perché cercarla così difficile, come cervello?", ha scritto per esempio un utente su X. "L'ho già detto che queste non mi piacciono, vero?! Tanto x cambiare...", ha scritto invece qualcun altro.