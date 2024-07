4 si sera, siluro di Poletti a Francesca Barra: "Mica siamo un programma di destra..."

Claudio Brigliadori 28 luglio 2024 a

«Mica siamo un programma di destra, c’è la Barra...». Roberto Poletti, conduttore di 4diSera su Rete 4, sgancia un siluro terra-aria sulla collega al suo fianco, che non la prende bene: «Sarei una giornalista imparziale». Francesca Barra non è l’unica a finire nel frullatore polemico, perché il buon Poletti picchia duro anche su Antonio Caprarica, in collegamento. Il tema della serata è caldo: a Milano il campo nomadi di via Bonfadini e alcune famiglie di rom sono state sistemate in case popolari. Giudicate, però, troppo piccole dagli stessi rom. «Che cattiveria – ironizza Poletti -, una casa gratis di 30 metri quadrati, con la mamma... ma non ci può portare una donna... Ma dai per favore».

«Va bene...», storce il naso la Barra, con Poletti che non ci sta: «Va bene no». Il dibattito prosegue, e la regia di Mediaset, perfidamente (o saggiamente, a seconda dei punti di vista) lo inquadra mentre si copre platealmente il volto con le mani, tra il disperato e il disgustato. Più “critico” di così, non si può.

«Io sono sempre sbalordito – interviene quindi Caprarica - quando sento parlare di rom come di una specie zootecnica e non come di cittadini italiani di pari diritti». «Mi sto mordendo la lingua...», commenta Poletti entrando sempre di più in rotta di collisione con l’ospite: «Faccio una domanda: ma tutte le persone che si sono messe in fila per la graduatoria che sono, deficienti?». E rivolto alla Barra: «Vorrei vedere te se al pianerottolo di casa tua avessi delle persone che possono causare problemi». «Aspetta aspetta aspetta – si scalda Francesca - che cosa stai dicendo che quelle persone sono tutti criminali?», «Dico che quelle persone hanno dei problemi», «Tutti?». E il bello è che quei due sarebbe potuti andare avanti all’infinito.