Zona Bianca, Flavio Briatore: "Le accuse del sindaco di Gallipoli? Lo querelerò""

Nella punta di mercoledì 31 luglio Flavio Briatore tornerà ospite di Zona Bianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Mr Billionaire risponderà agli imprenditori locali, dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazioni sulla Puglia troppo cara. "Nessun livore - ha detto Briatore -, è una regione molto bella, ma dovrebbe puntare a un turismo più elevato. Per ottenerlo - ha poi aggiunto -, dovrebbe avere infrastrutture di un certo livello".

Flavio Briatore ha poi replicato alle parole del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva. Il primo cittadino lo aveva accusato di criticare la Puglia dopo aver provato a investire, senza successo, nel Salento. "Quel sindaco non è gradevole, perché io non vengo a fare le cose mie senza regole - ha spiegato l'imprenditore -. Parlerò anche con gli avvocati di querelarlo quel sindaco lì. Gallipoli è l’esempio, quest’anno, di uno scandalo straordinario. Basta vedere i filmati di Gallipoli, con le macchine nella sabbia. Il sindaco - ha poi aggiunto -, anziché parlare di Briatore, dovrebbe andare con la pala a spalare la sabbia per garantire alle macchine l’accesso al mare".

Infine, Mr BIllionaire ha commentato le recenti dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione Liguria. Briatore condivide in toto le parole pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva definito quella vicenda "una sconfitta per la democrazia". "Sono al 100% d’accordo con il Ministro Nordio: conosco bene la Liguria e conosco quello che Toti ha fatto in Liguria - ha spiegato l'imprenditore -. La Liguria era una regione morta e Toti con il suo entusiasmo, coinvolgendo gente, è riuscito a trasformare Portofino in una gemma incredibile, a Ventimiglia - ha poi concluso - abbiamo fatto delle cose stupende".