Reazione a Catena, "scelte dalla produzione!": accuse infamanti contro le Senza Ghiaccio

Eccoci ancora qui, a Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il quiz in onda in fascia pre-serale su Rai 1 che sera dopo sera macina ascolti da record. La puntata è quella di giovedì primo agosto, dove le campionesse in carica sono ancora le contestatissime (dal pubblico) Senza Ghiaccio, terzetto composto da Elena, Giulia e Serena.

A sfidarle, direttamente dal cuore della Sicilia, ossia da Catania, ecco Massimo, Adelia e Marcella, trio che compone i "Bedda Matri": insomma, sin dal nome non vogliono tradire le loro origini. Ma nonostante il loro viscerale attaccamento alla terra, i Bedda Matri sono costretti a capitolare di fronte alle Senza Ghiaccio, che riescono a imporsi all'Intesa Vincente, per accedere così al gioco finale, quello che mette in palio il montepremi.

All'atto finale Elena, Giulia e Serena si qualificano con un montepremi potenziale che mette le vertigini, pari a 107mila euro. Taglio dopo taglio restano con 13.375, dimezzati a 6.688 euro in seguito all'acquisto del terzo elemento. L'ultima catena è composta dalla parola "massa", il terzo elemento è "più" e la parola da indovinare inizia per "ma" e termina per "a". Le Senza Ghiaccio offrono come risposta "marmaglia", ma è clamorosamente sbagliata: la soluzione, infatti, era maggioranza. Niente premio, insomma.

E in parallelo il popolo che segue Reazione a Catena su X si scatena, come sempre contro le concorrenti e contro gli autori (ma c'è anche chi contesta la regia: "Perché queste riprese, ogni tanto, sbiadite? Fanno male agli occhi", si lamentava Rosa). "Ma cosa c'entra massa con matematica", lamentava Liliana prima dell'ultimissimo atto della trasmissione. "E anche stasera nonostante una catena elementare hanno dimezzato di tanto il montepremi", le infilzava Kate. Infine, poco prima della soluzione del giallo, una utente le accusava: "Ma si consigliano e poi dicono il ca*** che vogliono?". A chiudere i giochi ci ha infine pensato l'utente Magico Vento: "Per fortuna anche stasera ha trionfato il Karma, le campionesse prescelte dalla produzione, hanno toppato!", sparava. Già, a Reazione a Catena l'ombra dell'eterno complottone...