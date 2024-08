Fiorello, cosa farà dopo Viva Rai2? L'indiscrezione

11 agosto 2024 a

a

a

Cosa farà Fiorello dopo Viva Rai2? E' quello che si chiedono molti dei suoi fan. L'apprezzatissimo show del mattino di Rai 2, infatti, andato avanti per due anni, non si rinnoverà per una terza edizione. A prendere il suo posto, il prossimo autunno, sarà un nuovo programma. Una telespettatrice e fan dello showman siciliano ha scritto al settimanale Nuovo Tv e in particolare a La Posta di Alessandro Cecchi Paone per cercare di capire qualcosa in più.

E Cecchi Paone ha risposto: "Fiorello è come la primula rossa, sembra svanire nel nulla ma poi riappare dove uno meno se l’aspetta. Magari all’alba, in orari che nessun conduttore vuole. In futuro, invece, potrebbe andare in una rete privata convinto da qualche collega già emigrato dalla Rai”. Queste ultime parole sembrano essere un chiaro riferimento al canale Nove, dove Amadeus, caro amico di Fiorello, approderà a partire dal prossimo autunno. La telespettatrice e lettrice del settimanale in questione, una tale Sandra da Treviso, proprio sullo showman rivolgendosi ad Alessandro Cecchi Paone ha scritto: “Fiorello per ora non appare in alcun progetto televisivo o radiofonico della prossima stagione. Non affidargli un programma sarebbe un peccato. Lui è uno dei pochi fuoriclasse della tivvù”.